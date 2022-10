Cisgiordania: Wafa conferma ora morte medico a Jenin

(ANSA) - TEL AVIV, 14 OTT - L'agenzia palestinese ha confermato la morte del medico ferito negli scontri armati tra miliziani palestinesi ed esercito isareliano a Jenin in Cisgiordania. "Il dottor Abdullah Abu Al-Teen è morto - ha scritto l'agenzia citando il ministero della sanità locale - per le ferite riportate alla testa a causa di spari dei soldati". La morte del medico era stata riferita dalla stessa agenzia che in seguito aveva invece rettificato spiegando che Al-Teen era ancora vivo. Ora l'annuncio definitivo. Il bilancio dei morti è ora di 2 con almeno 6 feriti. (ANSA).