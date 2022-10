Iran, nessuno metterà a rischio nostra sicurezza nazionale

(ANSA) - TEHERAN, 12 OTT - "Ci sono due pesi e due misure in Occidente, perché il confronto con le rivolte è una buona azione nei Paesi europei, ma è considerata una repressione in Iran": lo ha twittato il ministro degli Esteri Hossein Amirabdollahian, dopo la conversazione telefonica con il suo omologo francese Catherine Colonna ieri sera, aggiungendo: "Non permetteremo a nessuna parte dall'interno o dall'esterno dell'Iran di prendere di mira la sicurezza nazionale del Paese".

L'Iran ha criticato la posizione assunta da alcuni Paesi contro la repressione delle proteste per la morte di Mahsa Amini sotto la custodia della polizia. (ANSA).