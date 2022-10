Terremoto in Iran, nessuna vittima ma almeno 528 feriti

(ANSA) - TEHERAN, 05 OTT - Almeno 528 persone sono rimaste ferite in seguito a un terremoto di magnitudo 5.4 che ha colpito la regione dell'Azerbaigian occidentale, nel nord ovest dell'Iran. Lo ha detto il prefetto della regione Mohammad Sadegh Motamedian alla Tv di Stato facendo sapere che 135 feriti sono stati trasferiti in ospedale.

Il terremoto "ha danneggiato 500 case, distruggendo completamente 50 abitazioni, in 12 villaggi" nei pressi dell'epicentro, vicino alle città di Salmas e Khoy, ha aggiunto il funzionario facendo sapere che "acqua ed elettricità sono state tagliate in alcuni villaggi". (ANSA).