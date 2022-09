Migranti: Ong, 81 morti di fronte alla costa siriana

(ANSAMed) - BEIRUT, 23 SET - Sale a 81 morti, per lo più donne e bambini, il numero dei migranti morti nel naufragio delle ultime ore avvenuto tra le coste libanese e siriana.

Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui il numero dei dispersi è ancora alto e quello delle vittime aumenta di ora in ora.

Si stima che sull'imbarcazione naufragata al largo della città siriana di Tartus fossero stipate 150 persone, per lo più famiglie composte da donne, bambini e adolescenti. (ANSAMed).