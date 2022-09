Siria: Ong, forti esplosioni in deposito di armi a Homs

(ANSAMed) - BEIRUT, 20 SET - Forti esplosioni si sono udite stamani nella Siria centrale nei pressi di depositi di armi e munizioni a est di Homs. Non si conoscono ancora le cause dell'incidente.

Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui gli abitanti della zona di Forqlos, 20 km da Homs, hanno udito per diverse ore boati di esplosioni e hanno avvistato lampi di deflagrazioni seguite da incendi nei pressi di una caserma militare.

Non è chiaro se si tratti di esplosioni provocate da un raid aereo israeliano, come da anni succede almeno due volte al mese nella Siria centrale e meridionale, oppure se l'incidente è stato causato da un atto doloso o accidentale all'interno dei depositi di armi. (ANSAMed).