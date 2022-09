Israele: Lapid annuncia incontro con Erdogan a New York

(ANSAmed) - TEL AVIV, 18 SET - Il premier israeliano Yair Lapid ha anticipato oggi che incontrerà il presidente turco Recep Tayyp Erdogan. "Domani partirò per New York per rappresentare Israele all'Assemblea generale delle Nazioni Unite - ha detto durante la seduta settimanale del Consiglio dei ministri. - Avrò una serie di incontri diplomatici, inclusi quelli con il presidente turco Recep Tayyp Erdogan e con la premier britannica Liz Truss".

Il mese scorso, dopo anni di gelo diplomatico e dopo mesi di contatti discreti, Israele e Turchia hanno annunciato la ripresa di piene relazioni diplomatiche, incluso lo scambio di ambasciatori ed una normalizzazione dei voli fra i due Paesi.

(ANSAmed).