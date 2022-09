++ Cisgiordania: attacco armato contro una colonia, un ferito ++

(ANSAmed) - TEL AVIV, 16 SET - Ancora violenze in Cisgiordania. L'insediamento ebraico di Carmel (presso Hebron) è stato attaccato la scorsa notte a colpi di arma da fuoco da un attentatore palestinese. Secondo la radio militare i proiettili hanno colpito fra l'altro un collegio rabbinico e ferito un giovane, che è stato ricoverato in ospedale.

In seguito un'automobile israeliana che era nelle vicinanze è stata pure oggetto di spari. Finora senza esito le ricerche condotte dall'esercito per catturare l'attentatore. Questo episodio è giunto all'indomani di un altro attacco armato palestinese in cui un ufficiale dell'esercito israeliano è rimasto ucciso. (ANSAmed).