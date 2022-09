Lapid, Israele agirà dove Anp non fa rispettare legge

(ANSA) - TEL AVIV, 14 SET - Israele non esiterà ad "agire ovunque l'Autorità nazionale palestinese (Anp) non faccia rispettare la legge". Lo ha detto il premier Yair Lapid commentando la morte del maggiore israeliano Bar Falah ucciso la notte scorsa in uno scontro a fuoco con miliziani armati palestinesi nei pressi di Jenin in Cisgiordania. "L'esercito e lo Shin Bet - ha aggiunto - sono pronti ad ogni scenario per impedire che il terrorismo rialzi la testa. Israele colpirà con durezza chiunque provi a danneggiarlo". (ANSA).