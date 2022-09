Aiea, scorte uranio Iran superano 19 volte limite accordo

(ANSA) - VIENNA, 07 SET - Le scorte di uranio arricchito dell'Iran superano di 19 volte i limiti consentiti dall'accordo sul nucleare del 2015. Lo rende noto l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, aggiungendo di "non essere in grado di garantire" che il programma nucleare di Teheran sia esclusivamente a scopi pacifici. (ANSA).