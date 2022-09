Cisgiordania: almeno 4 israeliani feriti in attacco

(ANSA) - TEL AVIV, 04 SET - Almeno 4 israeliani sono stati feriti in un attacco con armi da fuoco contro un autobus nella Valle del Giordano in Cisgiordania. Lo riferiscono i servizi di Pronto Soccorso e la radio pubblica secondo cui due dei 4 feriti sono stati trasportati in elicottero in ospedale. Secondo le prime informazioni gli spari sono stati esplosi da un'auto che è poi fuggita. (ANSA).