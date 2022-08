Iran, normalizzazione con Riad importante per sicurezza

(ANSA) - ISTANBUL, 30 AGO - Ristabilire i rapporti tra Iran e Arabia Saudita rappresenta un beneficio per la sicurezza a livello regionale. Lo ha affermato il presidente iraniano Ebrahim Raisi, come riporta l'agenzia di stampa Irna, durante un incontro nella capitale iraniana con il ministro degli Esteri iracheno Fuad Hussein, dove ha definito "positivi" i colloqui tra i rappresentanti di Teheran e Riad che si sono svolti in Iraq con lo scopo di trovare una riconciliazione tra i due Paesi.

Le relazioni diplomatiche tra Iran e Arabia Saudita si sono interrotte nel 2016 a causa di distanze riguardo al conflitto in Yemen e dopo gli attacchi alle missioni diplomatiche saudite a Teheran, in protesta con l'esecuzione a Riad del predicatore sciita Sheikh Nimr al-Nimr. (ANSA).