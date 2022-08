Iraq: tv, feriti tra i manifestanti sadristi a Baghdad

(ANSA) - BEIRUT, 29 AGO - Un numero imprecisato di manifestanti, seguaci del leader iracheno Moqtada Sadr, sono rimasti feriti a Baghdad a causa di pallottole sparate ad altezza uomo da non meglio identificati uomini armati. Lo riferiscono media iracheni, secondo cui la polizia ha aperto il fuoco per disperdere i manifestanti nella Zona Verde della capitale, ma non è chiaro se gli agenti abbiano usato pallottole di gomma o proiettili reali.

I media riferiscono della presenza di "infiltrati", miliziani dei partiti armati filo-iraniani politicamente rivali della corrente di Sadr. (ANSA).