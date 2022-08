Nucleare: incontro Iran-Russia a Vienna

(ANSA) - ISTANBUL, 05 AGO - Il capo negoziatore per il nucleare dell'Iran Ali Bagheri Kani ha avuto un incontro a Vienna con Mikhail Ulyanov, rappresentante permanente della Russia presso le organizzazioni internazionali nella capitale austriaca. Lo rende noto Irna.

Da ieri è in corso a Vienna un nuovo giro di colloqui per il rilancio dell'accordo sul nucleare raggiunto nel 2015 e noto come Jcpoa. (ANSA).