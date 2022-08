A Beirut polizia usa bombe assordanti contro manifestanti

(ANSA) - ROMA, 04 AGO - La polizia libanese ha fatto ricorso a bombe assordanti per disperdere una manifestazione organizzata nel centro di Beirut in occasione del secondo anniversario della enorme esplosione che il 4 agosto di due anni fa ha devastato il porto e una grande parte della città. Lo riferisce la New Tv.

Quasi allo stesso tempo, diversi silos di grano danneggiati dall'esplosione del 2020 sono crollati. (ANSA).