Iran: abbiamo le capacità per realizzare una bomba nucleare

L'Iran "ha le capacità tecniche per realizzare una bomba nucleare". Lo ha affermato Kamal Kharrazi, presidente del Consiglio strategico per le relazioni internazionali, che dipende dal ministero degli Esteri iraniano, assicurando tuttavia che Teheran non ha preso una decisione in tal senso. Le dichiarazioni di Kharrazi arrivano dopo che il presidente Usa Joe Biden ha visitato il Medio Oriente e ha giurato di impedire all'Iran di acquisire armi nucleari e mentre sono ancora in una fase di stallo i negoziati tra Teheran e le maggiori potenze per rilanciare l'accordo nucleare del 2015.