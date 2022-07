Iran condanna ergastolo in Svezia per ex ufficiale iraniano

(ANSA) - ISTANBUL, 15 LUG - L'Iran ha definito "inaccettabile" la condanna all'ergastolo in Svezia all'ex ufficiale iraniano Hamid Nouri per avere avuto un ruolo nell'uccisione di almeno 5000 dissidenti e prigionieri politici nel 1988 in un carcere vicino a Teheran. "La Repubblica islamica dell'Iran condanna fortemente questa dichiarazione politica che include accuse infondate e inventate contro la Repubblica islamica dell'Iran e il sistema giudiziario del nostro Paese e annuncia l'ergastolo per Hamid Nouri" ha affermato, come riporta Irna, il portavoce del ministero degli Esteri di Teheran Nasser Kanani.

In seguito alla sentenza, l'incaricato d'affari svedese a Teheran è stato convocato al ministero degli Esteri iraniano che ha definito la condanna "illegale e contraria ai principi del diritto internazionale" denunciando il tribunale svedese come "incompetente". (ANSA).