Iran a Usa e suoi alleati, non minare sicurezza regionale

(ANSA) - TEHERAN, 14 LUG - L'Iran ha messo in guardia gli Stati Uniti e i suoi alleati dal minare la sicurezza regionale dopo che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha firmato un patto di sicurezza con Israele durante la sua visita allo stato ebraico. "Dico agli americani e ai loro alleati regionali che la nazione iraniana non accetterà alcuna crisi o insicurezza nella regione e che qualsiasi errore commesso in questa regione riceverà una risposta dura e deplorevole", ha detto in televisione il presidente iraniano Ebrahim Raisi. (ANSA).