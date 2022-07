Casa Bianca si corregge, consolato Usa a Gerusalemme ovest

(ANSA) - WASHINGTON, 13 LUG - Il portavoce della Casa Bianca John Kirby ha parzialmente ritrattato la dichiarazione del consigliere per la sicurezza nazionale americana, Jake Sullivan, secondo il quale gli Stati Uniti vogliono riaprire il consolato a Gerusalemme est. "Ha sbagliato", ha detto Kirby precisando che "non c'è stato alcun cambiamento nella politica degli Stati Uniti per quanto riguarda il consolato e che l'intenzione è riaprire il consolato situato nella parte occidentale di Gerusalemme, chiuso dall'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump nel 2019. (ANSA).