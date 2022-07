Terremoto in Iran, almeno 5 i morti, 49 i feriti

(ANSA) - TEHERAN, 02 LUG - "Almeno cinque persone sono morte e 49 ferite nel terremoto di magnitudo 6.1 cha ha colpito la provincia iraniana meridionale di Hormuzgan questa mattina. Il sisma ha seguito altre due scosse di magnitudo 6.3 e 6.1 che non hanno provocato feriti": lo ha specificato in Tv il portavoce dei servizi di emergenza iraniani, Mojtaba Khaledi.

Le scosse, che sono state avvertite dalle coste iraniane fino agli Eau con oltre una decina di fenomeni di assestamento, hanno provocato ingenti danni in zone rurali dell'Iran, in particolare nel villaggio di Sayeh Khosh, ha aggiunto, Khaledi: "Nella zona è stata interrotta l'erogazione di acqua ed elettricità, mentre sono state fornite tende da utilizzare come alloggi di emergenza".

Dal mese scorso, si sono avvertite decine di scosse nella provincia, inducendo anche residenti e studenti di Kish a lasciare l'isola, dove quasi tutti gli esercizi commerciali sono chiusi. (ANSA).