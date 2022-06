Teheran, colloqui nucleare riprenderanno in un Paese Golfo

(ANSA) - TEHERAN, 27 GIU - "I colloqui sulla revoca delle sanzioni statunitensi si terranno in uno dei Paesi costieri del Golfo Persico tra pochi giorni e l'ora e il luogo saranno definiti tra poche ore", lo ha detto oggi il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Saeed Khatibzadeh.

"L'argomento dei colloqui non sarà la dimensione della questione nucleare, ma Iran e Stati Uniti terranno colloqui indiretti per rimuovere le questioni rimanenti. La palla adesso è nel campo degli Stati Uniti".

Sabato scorso, durante la sua visita a Teheran, l'Alto rappresentante della politica estera Ue, Josep Borrell ha detto che i colloqui riprenderanno nei prossimi giorni. (ANSA).