Israele: giorni decisivi per governo, possibile sfiducia

(ANSA) - TEL AVIV, 20 GIU - La settimana che si apre potrebbe essere decisiva per il governo di Naftali Bennett e Yair Lapid.

L'opposizione guidata da Benyamin Netanyahu è orientata ad avanzare mercoledì prossimo una legge per lo scioglimento della Knesset se il governo, oltre alla già svanita maggioranza, perdesse - come appare - anche l'attuale parità di seggi. Tutto è legato alla figura del deputato Nir Orbach - dello stesso partito 'Yamina' di Bennett - che da giorni tiene la coalizione di governo sul filo del rasoio con la sua intenzione di lasciare la maggioranza.

Se Orbach confermerà le intenzioni - nonostante la frenetica attività del governo di tentare con lui una mediazione - l'opposizione di Netanyahu presenterà la legge per la quale tuttavia occorrono 3 approvazioni formali. Tuttavia - come hanno anticipato i media - la strada appare in parte segnata, visto che l'opposizione ha altre strade tra cui una mozione di sfiducia o la bocciatura del bilancio statale. (ANSA).