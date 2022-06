Gaza: da Israele 2.000 nuovi permessi di ingresso a manovali

(ANSAmed) - TEL AVIV, 16 GIU - Le autorità militari israeliane hanno annunciato oggi che il numero dei manovali e dei commercianti di Gaza autorizzati ad entrare per lavoro quotidianamente in Israele è salito adesso da 12 mila a 14 mila.

I permessi, ha precisato un portavoce del Coordinatore delle attività israeliane per i Territori (Cogat), sono distribuiti secondo criteri legati a considerazioni di sicurezza. In futuro, ha anticipato il portavoce, il numero complessivo dei permessi dovrebbe salire a 20 mila: ma solo, ha precisato, se sul terreno resterà nel frattempo una situazione di calma.

Fonti palestinesi riferiscono intanto che una vedetta della marina militare israeliana ha aperto oggi il fuoco contro un peschereccio a nord di Gaza, ferendo tre pescatori. Uno di essi, riferisce il sito Donya al-Watan, versa in condizioni gravi. Un portavoce militare ha commentato che il peschereccio aveva oltrepassato i limiti marini fissati da Israele. Ha aggiunto che i soldati hanno aperto il fuoco solo dopo aver lanciato diversi avvertimenti che, secondo il portavoce, sono stati ignorati.

