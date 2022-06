Bennett, da visita Biden alleanza a 'nuovi livelli'

(ANSA) - TEL AVIV, 14 GIU - Israele e Usa stipuleranno "accordi per rafforzare la cooperazione civile e di sicurezza e portare l'alleanza a nuovi livelli". Lo ha detto il premier Naftali Bennett a commento dell'arrivo del presidente Joe Biden il 13 e 14 luglio in Israele.

"La visita - ha scritto su twitter - approfondirà la speciale relazione e la partnership strategica tra i due Paesi come come l'impegno Usa alla sicurezza e alla stabilità di Israele e della regione". L'arrivo di Biden - ha concluso Bennett - rivelerà anche "i passi intrapresi dagli Usa per integrare Israele in Medio Oriente e aumentare la prosperità della intera regione".

