Nucleare: Iran, Aiea è controllata da Israele

(ANSA) - ISTANBUL, 10 GIU - "Come molte altre organizzazioni internazionali, l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) è oggi sotto il controllo dei sionisti". Lo ha affermato il capo dell'Organizzazione per l'energia atomica dell'Iran Mohammad Eslami, come riporta Irna, esprimendo rammarico per la risoluzione adottata dal Consiglio dei governatori dell'Aiea - su proposta di Usa, Gran Bretagna, Francia e Germania - che critica la repubblica islamica per siti nucleari non dichiarati.

