Iran spegne telecamere sorveglianza Aiea in suoi siti

(ANSA) - TEHERAN, 08 GIU - Alcune telecamere di sorveglianza del sistema di monitoraggio dell'arricchimento (Olem), poste nei siti nucleari iraniani dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica per misurare il livello di arricchimento dell'uranio, saranno rimosse oggi. Lo rende noto un comunicato dell'Organizzazione per l'energia atomica dell'Iran. (ANSA).