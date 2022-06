'Capo Cia guardò waterboarding detenuto saudita in black site'

(ANSA) - WASHINGTON, 03 GIU - Gina Haspel, la responsabile della Cia, osservò nel 2002 il waterboarding del detenuto saudita Abd al-Rahim al-Nashiri in un black site della stessa agenzia di intelligence in Thailandia, di cui era supervisore.

La circostanza, rivelata dal New York Times, è emersa in una udienza a Guantanamo per l'attacco suicida di un commando di Al-Qaida contro il cacciatorpediniere Usa Cole nel 2000 (17 marinai morti), di cui il prigioniero è considerato l'organizzatore.

Durante l'udienza di conferma in Senato, Haspel si rifiutò di rispondere alla domanda se avesse assistito all'interrogatorio (con waterboarding) di al-Nashiri, trincerandosi dietro al segreto di stato. A svelarlo ora è stato lo psicologo James Mitchell, che contribuì a sviluppare le controverse tecniche di interrogatorio della Cia (sconfinati nella tortura) e partecipò insieme ad un collega anche al waterboarding del detenuto in questione. Mitchell non ha fatto il nome della Haspel ma ha indicato il suo nome in codice (Z9A), un espediente usato dalla Corte per rispettare la linea dell'agenzia di non riconoscere segreti di Stato anche se non già trapelati. L'attuale capo della Cia assistette al waterboarding di al-Nashiri attraverso un circuito chiuso in una stanza separata.

Haspel ha riconosciuto in passato di aver partecipato alla distruzione delle registrazioni dei controversi interrogatori della Cia ma ha assicurato che non appariva in quei video, ossia che non partecipò direttamente. (ANSA).