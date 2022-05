Siria: fonti, colpi di artiglieria turchi a nord di Aleppo

(ANSAMed) - BEIRUT, 30 MAG - Intensi bombardamenti di artiglieria sono in corso nel nord della Siria da parte dell'esercito turco. Lo riferiscono fonti locali interpellate dall'ANSA nella regione a nord di Aleppo.

Le fonti affermano che i colpi di mortaio sono caduti nelle aree a ridosso della linea di contatto tra le milizie arabo-siriane cooptate da Ankara e quelle, loro rivali, guidate dal Partito dei lavoratori curdi (Pkk) anti-turco.

L'area interessata dai bombardamenti turchi sono i distretti a nord di Aleppo tra Tell Rifaat e al Bab, in un'area da anni contesa tra forze vicino alla Turchia e combattenti del Pkk e loro alleati arabi. (ANSAMed).