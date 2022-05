Gerusalemme. conclusi funerali reporter senza altri incidenti

(ANSA) - TEL AVIV, 13 MAG - Si sono conclusi a Gerusalemme i funerali di massa di Shireen Abu Akleh, la reporter di al-Jazeera rimasta uccisa mercoledì a Jenin (Cisgiordania) in un conflitto a fuoco fra miliziani palestinesi ed un'unità militare israeliana. Al termine della funzione religiosa nella chiesa greco-melchita alla porta di Jaffa della Città Vecchia il feretro è stato seguito da una folla di migliaia di persone fino al vicino cimitero del Monte Sion, mentre le chiese vicine suonavano le campane.

Nel corso di una trasmissione in diretta l'emittente al-Jazeera ha ripetutamente criticato il comportamento a suo giudizio "aggressivo" mantenuto dalla polizia israeliana in questa circostanza, ed in particolare quando all'uscita dall'ospedale St. Joseph agenti di polizia hanno caricato un gruppo di persone che intendevano trasportare il feretro sulle spalle. Il funerale si è poi concluso senza ulteriori incidenti.

