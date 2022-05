Iran: Assad a Teheran, colloqui con Khamenei e Raisi

(ANSA) - TEHERAN, 08 MAG - Il presidente siriano Bashar al Assad si è recato oggi a Teheran per una visita di un giorno, durante la quale ha avuto colloqui la Guida suprema iraniana Ali Khamenei e il suo omologo Ebrahim Raisi. Lo riporta Nournews, vicina ai Pasdaran, secondo cui il leader di Damasco sarebbe già ripartito per tornare in patria. Si tratta della sua seconda visita dallo scoppio della guerra civile in Siria nel 2011.

(ANSA).