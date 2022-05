Israele: 2 palestinesi ritenuti responsabili attentato Elad

(ANSA) - TEL AVIV, 06 MAG - La polizia israeliana ha identificato palestinesi due sospettati di essere i responsabili dell'attentato terroristico di ieri sera ad Elad in cui sono morti 3 israeliani e feriti altri 4. Si tratta di Asad Alrafaani (19 anni) e Sabhi abu Shakir (20), entrambi del villaggio di Rumana vicino Jenin, nel nord della Cisgiordania. Le forze di sicurezza hanno lanciato una caccia all'uomo in tutta la zona per individuarli ed hanno chiesto alla popolazione di segnalare possibili informazioni. (ANSA).