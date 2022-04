Spari da auto in Cisgiordania, uccisa una guardia israeliana

(ANSA) - ROMA, 30 APR - Una guardia civile israeliana è stata uccisa nei pressi di Ariel, uno dei maggiori insediamenti ebraici in Cisgiordania. Lo ha fatto sapere il portavoce militare secondo cui un'auto con targa israeliana e 3 passeggeri a bordo si è avvicinata all'ingresso dell'insediamento ed ha aperto il fuoco con un fucile automatico. L'auto si è poi data alla fuga e l'esercito ha avviato estese ricerche per individuarla e bloccarla.

Hamas ha definito l'attacco condotto all'ingresso di una colonia in Cisgiordania, in cui è morta una guardia civile israeliana, "un'operazione eroica per concludere il mese sacro del Ramadan". "Questo fa parte della risposta del nostro popolo agli attacchi ad Al-Aqsa", ha affermato il portavoce del movimento che governa Gaza, Hazem Qassem, riferendosi agli scontri tra manifestanti palestinesi e polizia nel complesso della moschea di Al-Aqsa a Gerusalemme, in cui ci sono state decine di feriti. (ANSA).