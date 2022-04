Yemen: il primo volo commerciale dal 2016 rinviato

(ANSA) - SANAA, 24 APR - Quello che avrebbe dovuto essere il primo volo commerciale a decollare dalla capitale dello Yemen, Sanaa, dopo sei anni di guerra, previsto per oggi, è stato rinviato. Il problema è la mancata autorizzazione, dovuta a un problema di sicurezza a causa dell'incertezza sul rispetto della tregua, in vigore nominalmente dall'inizio di aprile.

Il volo previsto della compagnia Yemenia, avrebbe dovuto trasportare un gruppo di persone malate ad Amman, capitale della Giordania, per ricevere cure mediche. Ma poche ore prima del previsto decollo, Yemenia ha comunicato di non avere ancora ricevuto i permessi, facendo avere le sue scuse ai passeggeri.

La compagnia ha detto che l'autorizzazione non pervenuta, dopo quella dei ribelli sciiti filo-iraniani Huthi, che controllano la capitale, è quella della coalizione a guida saudita, che "non avrebbe reagito in tempo", fa sapere Yemenia. (ANSA).