Iran: sanzioni a 24 funzionari Usa per violazione diritti umani

(ANSA) - TEHERAN, 09 APR - L'Iran ha imposto sanzioni ad altri 24 funzionari statunitensi - tra cui l'ex capo di Stato maggiore dell'esercito, George Casey, e l'avvocato dell'ex presidente Donald Trump, Rudy Giuliani, e l'ex segretario al Commercio, Wilbur Ross - per violazione dei diritti umani e sostegno al terrorismo e alle "mosse repressive" israeliane nella regione e contro i palestinesi: lo ha reso noto il ministero degli Esteri di Teheran, secondo quanto riporta l'agenzia stampa Isna.

Lo scorso gennaio, l'Iran aveva imposto sanzioni a 51 americani per l'uccisione in Iraq da parte degli Stati Uniti del comandante della forza Qods dei Pasdaran, Qassem Soleimani, nel gennaio 2020. Inoltre, l'anno scorso Teheran ha imposto sanzioni all'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e numerosi alti funzionari americani. (ANSA).