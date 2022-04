Fidanzata Kashoggi ricorrerà contro trasferimento processo

(ANSA-AFP) - ISTANBUL, 07 APR - Hatice Cengiz, la fidanzata di Jamal Khashoggi, il giornalista saudita assassinato nell'ottobre 2018 all'interno del consolato saudita di Istanbul, ha annunciato che farà ricorso contro il trasferimento del processo all'Arabia Saudita annunciato oggi da un tribunale di Istanbul. "Qui non siamo governati da una famiglia, come in Arabia Saudita. Abbiamo un sistema giudiziario che risponde alle rimostranze dei cittadini: come tale, faremo ricorso", ha detto ai giornalisti mentre lasciava il tribunale di Istanbul.

