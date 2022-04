Cisgiordania: Gantz ad Abu Mazen, facilitazioni per Ramadan

(ANSA) - TEL AVIV, 06 APR - Il ministro della Difesa israeliano, Benny Gantz, ha annunciato una serie di facilitazioni per i palestinesi diretti a Gerusalemme durante l'attuale mese di Ramadan per le cerimonie religiose. Gantz ne ha parlato con il presidente Abu Mazen in un colloquio telefonico durante il quale ha detto che sarà permesso l'ingresso a uomini al di sopra dei 50 anni, alle donne e ai bambini nella Moschea di Al-Aqsa sulla Spianata durante le preghiere del venerdì. Mentre resta l'obbligo per gli uomini tra i 40 e i 50 anni di ottenere i permessi necessari.

Inoltre, Gantz ha autorizzato le visite , da domenica a giovedì, ai parenti in Israele ai palestinesi che risiedono in Cisgiordania. Ulteriori facilitazioni potranno essere stabilite in una prossima riunione che faccia il punto sulla situazione di sicurezza dopo gli ultimi attentati palestinesi che hanno causato la morte di 11 persone. (ANSA).