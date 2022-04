Giordania: il principe Hamza rinuncia al proprio titolo

(ANSAmed) - TEL AVIV, 03 APR - Il principe Hamza di Giordania ha rinunciato al proprio titolo di principe. Lo ha annunciato lui stesso su Twitter, secondo l'agenzia di stampa giordana Alurdunyya ed il sito web The National. Hamza, che è il fratellastro di re Abdallah, era stato accusato l'anno scorso di aver "attentato alla sicurezza e alla stabilità della Giordania".

Dopo un lungo periodo di arresti domiciliari, il mese scorso aveva ammesso di aver compiuto un errore e aveva presentato le proprie scuse a re Abdallah. Dalla Casa reale non è giunto per ora alcun commento al suo annuncio odierno. (ANSAmed).