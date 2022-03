Lapid, Israele non bypasserà le sanzioni alla Russia

(ANSA) - TEL AVIV, 14 MAR - "Israele non sarà una strada per bypassare le sanzioni imposte alla Russia e dagli Usa e da altre potenze occidentali". Lo ha detto il ministro degli Esteri Yair Lapid in Slovacchia. "Il ministero degli Esteri - ha aggiunto - sta coordinando il dossier insieme ai partner, inclusi la Banca di Israele, il ministero delle finanze, quello dell'Economia, l'Autorità aeroportuale, il ministero dell'Energia e altri".

