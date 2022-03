Siria: media, raid Israele su aeroporto Damasco, 2 uccisi

(ANSAmed) - BEIRUT, 07 MAR - E' di due civili uccisi il bilancio di un raid aereo compiuto nella notte in Siria e attribuito a Israele. Lo riferisce l'agenzia governativa siriana Sana, secondo cui la contraerea siriana si è attivata attorno alle 5 locali (le 4 in Italia) per rispondere all'attacco nemico.

Dal canto suo, l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria afferma che il raid aereo israeliano ha preso di mira una sezione dell'aeroporto di Damasco, dove si trovano magazzini di armi di miliziani filo-iraniani.

Si tratta del quarto attacco aereo compiuto in Siria e attribuito a Israele nell'arco di un mese. (ANSAmed).