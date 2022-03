Ucraina: Israele avvia invio 100 tonnellate aiuti umanitari

(ANSA) - TEL AVIV, 01 MAR - Israele ha cominciato ad inviare in Ucraina gli aiuti umanitari, 100 tonnellate, come annunciato nei giorni scorsi dal premier Naftali Bennett e dal ministro degli esteri Yair Lapid. Degli complesso, circa 17 tonnellate sono costituiti da farmaci e attrezzature mediche. Ci sono poi depuratori di acqua, tende, sacchi a pelo e coperte. Gli aiuti - ha spiegato il ministero degli Esteri - saranno portati via aerea fino a Varsavia e da lì trasferiti in Ucraina (ANSA).