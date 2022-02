Siria, raid di Israele su siti missilistici

(ANSA) - GERUSALEMME, 09 FEB - L'esercito israeliano ha annunciato di aver colpito alcuni siti di lancio di "missili terra-aria" in Siria, "compresi i radar siriani e le batterie antiaeree", dopo aver subito attacchi da quelle postazioni.

"Le sirene hanno suonato a Umm Al-Fahm e nella regione della Samaria in seguito al lancio di un missile antiaereo dalla Siria, esploso in aria", ha twittato anche l'IDF.

I media statali siriani hanno riferito che le difese aeree del Paese erano state attivate contro il fuoco israeliano "nelle vicinanze di Damasco". Un soldato è stato ucciso e altri cinque feriti, oltre a "danni materiali", ha detto l'agenzia Sana.

Gli attacchi aerei israeliani sono iniziati poco prima dell'1:00 ora locale e sono stati accompagnati all'1:10 da attacchi missilistici terra-terra "dal Golan occupato", ha detto l'agenzia, citando una fonte militare.

"Le nostre difese antiaeree hanno incontrato i missili del nemico e ne hanno abbattuti alcuni", ha aggiunto la fonte.

(ANSA).