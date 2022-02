Mo: Hezbollah libanesi, pronti a rispondere attacchi Israele

Gli Hezbollah libanesi filo-iraniani hanno avvertito Israele che sono pronti a "rispondere a ogni operazione militare del nemico israeliano". E questo nelle stesse ore in cui raid militari israeliani colpivano postazioni dell'esercito siriano nella zona di Damasco.

In una intervista all'emittente tv iraniana in arabo al Alam, che trasmette da Beirut, il leader degli Hezbollah, Hasan Nasrallah ha detto di aver dato ordine di "attivare il sistema di difesa aereo della Resistenza islamica", in riferimento al Partito di Dio libanese, alleato anche del governo siriano.

"Noi non vogliamo la guerra e non la cerchiamo ma non ne abbiamo paura. Non abbandoneremo il nostro paese e i suoi interessi", ha detto Nasrallah.