Del Col, 'per la pace in Medioriente serve un atto di coraggio'

(ANSAMed) - BEIRUT, 08 FEB - Con "un atto di coraggio" le autorità libanesi e israeliane possono avviare un "processo di pace" senza precedenti che coinvolga il Medio Oriente a partire dal sud del Libano: è l'auspicio espresso oggi dal generale italiano Stefano Del Col, il cui mandato scade a fine mese dopo quasi 4 anni trascorsi come comandante e capo missione del contingente Onu (Unifil), schierato in Libano a ridosso della Linea Blu di demarcazione con Israele.

Il generale spagnolo Aroldo Lazaro Saenz è stato nominato nei giorni scorsi successore di Del Col. Ma il generale italiano rimane finora il più longevo dei comandanti e capi missione di Unifil da quando i compiti del contingente, di cui fanno parte un migliaio di soldati italiani e che è presente nella regione dal 1978, sono stati ampliati in seguito alla guerra tra Israele e Hezbollah nell'estate del 2006.

"L'inizio del mio mandato non è stato semplice", ricorda Del Col durante una conversazione con l'ANSA dal suo ufficio nella base di Naqura, quartiere generale di Unifil all'estremo sud del paese.

Il suo incarico è cominciato nell'agosto del 2018: "Appena sono arrivato ho dovuto affrontare la questione dei tunnel sotterranei di Hezbollah che, in tre casi, violavano la Linea Blu. E questo ha scatenato l'operazione militare israeliana".

