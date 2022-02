Siria: ong, raid aerei russi su postazioni Isis nell'est

(ANSAmed) - BEIRUT, 04 FEB - All'indomani dell'annuncio statunitense dell'uccisione nel nord-ovest della Siria del capo dell'Isis, Abu Ibrahim al Hashimi al Qurayshi, l'aviazione militare russa ha compiuto diversi raid su presunte postazioni di insorti jihadisti nella Siria centro-orientale.

Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui i jet di Mosca hanno bombardato ripetutamente zone dove si pensa che l'Isis mantenga cellule operative a ovest del fiume Eufrate, nel distretto di Rasafa.

Al momento non ci sono notizie di vittime dal lato dei jihadisti. Questi avevano preso di mira in quella zona convogli di autocisterne cariche di petrolio greggio venduto dalle forze curdo-siriane, sostenute dagli Stati Uniti, alle forze governative appoggiate dalla Russia. (ANSAmed).