'Capo Isis ha usato bomba che ha ucciso anche famigliari'

(ANSA) - WASHINGTON, 03 FEB - Il capo dell'Isis Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi è morto facendo esplodere una bomba che avrebbe ucciso anche membri della sua famiglia, compresi donne e bambini. Lo riferisce un alto dirigente dell'amministrazione Usa.

In New York Times intanto riferisce che il blitz anti terrorismo Usa in Siria è stato condotto da elicotteri d'assalto - uno dei quali poi abbandonato per un guasto meccanico e distrutto dopo l'atterraggio - con due decine di uomini delle forze speciali, supportati da elicotteri da combattimento, droni Reaper armati e jet d'attacco, e assomiglia al raid Usa del 2019 che portò alla morte dell'allora leader del califfato Abu Bakr al-Baghdadi, anche lui fattosi esplodere. (ANSA).