Siria: ong, razzi a nord di Aleppo, 4 uccisi e 22 feriti

(ANSAMed) - BEIRUT, 02 FEB - E' di 4 uccisi e 22 feriti il bilancio provvisorio e destinato a salire nelle prossime ore dell'attacco con razzi compiuto oggi contro una zona affollata di civili a nord di Aleppo nella Siria settentrionale, in un'area controllata da forze cooptate dalla Turchia.

Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui l'attacco con razzi è avvenuto ad al Bab, cittadina a nord-est di Aleppo e vicina alla linea di confine tra la zona controllata dalle forze curde locali guidate dal Partito dei lavoratori curdi (Pkk) anti-turco.

Secondo l'Osservatorio, l'attacco su al Bab ha colpito una via di negozi e affollata di civili. Alcuni dei feriti sono in gravi condizioni e il bilancio degli uccisi potrebbe salire.

Nella notte, il Pkk in Siria ha denunciato attacchi aerei turchi contro una centrale elettrica nel nord-est della Siria e che hanno provocato l'uccisione di 4 persone.

L'attacco su al Bab non è stato rivendicato ma fonti locali affermano che i razzi sono stati sparati dall'artiglieria del Pkk posizionata oltre le linee turche. (ANSAMed).