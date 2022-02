Shoah: Yad Vashem, Goldberg venga qui per capirne le cause

(ANSA) - TEL AVIV, 02 FEB - Dani Dayan, direttore di Yad Vashem, ha invitato Whoopi Goldberg nel Museo a Gerusalemme "per apprendere di più sulle cause, gli eventi e le conseguenze dell'Olocausto". La popolare attrice statunitense e conduttrice del programma 'The view' è stata sospesa per due settimane da Abc News dopo le critiche suscitate dalla sua affermazione che l'Olocausto "non riguarda la razza".

Dayan ha definito le tesi di Goldberg "un fondamentale malinteso sulla natura dell'Olocausto e dell'antisemitismo".

"Non dobbiamo usare mezzi termini: la gente - ha aggiunto Dayan - ha bisogno di sapere cosa ha portato all'Olocausto, la spinta omicida senza precedenti per annientare l'intero popolo ebraico, la sua religione, cultura e valori da parte dei nazisti e dei loro collaboratori, principalmente a causa della convinzione infondata che gli ebrei fossero il loro nemico razziale principale ed estremamente pericoloso".

Per questo Dayan, pur apprezzando "le scuse e i chiarimenti dell'attrice", le ha chiesto di venire a Yad Vashem. (ANSA).