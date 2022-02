Zaki: Università Bologna, tenere ancora alta l'attenzione

(ANSA) - BOLOGNA, 01 FEB - L'Alma Mater continuerà ad impegnarsi per tenere alta l'attenzione su questo caso, fino a quando Patrick non sarà libero di poter tornare a frequentare le aule e gli spazi della sua università. Così l'Università di Bologna alla notizia del rinvio dell'udienza di Patrick Zaki.

"Ancora una volta - afferma il rettore Giovanni Molari - non possiamo che attendere, vigilare, impegnarci attivamente, augurando a Patrick tutta la tenacia e la lucidità che gli serviranno per reggere a questo ennesimo rinvio. Patrick sa che siamo con lui, che tutta l'Alma Mater lo sostiene e lo attende, con un affetto più forte che mai". (ANSA).