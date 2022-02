Cisgiordania: morte anziano palestinese, sospesi 2 ufficiali

(ANSA) - TEL AVIV, 01 FEB - L'esercito israeliano ha sospeso due ufficiali ritenuti responsabili della morte di un anziano palestinese avvenuta tre settimane fa in un villaggio della Cisgiordania. Il loro comandante diretto ha ricevuto inoltre una nota di biasimo. "In quella circostanza - ha stabilito il capo di stato maggiore, gen. Aviv Kochavi - hanno dato prova di assenza di considerazioni morali e di un errore di giudizio. In tal modo hanno mancato in modo grave al rispetto della dignità umana". L'episodio in questione riguarda la morte di Abdel Majid Assad, un palestinese di 78 anni, che durante una operazione militare notturna nel suo villaggio fu bendato, ammanettato e lasciato in un edificio in costruzione malgrado la temperatura fosse molto bassa. Al termine della operazione i militari lasciarono la zona ritenendo che l'uomo si fosse addormentato.

Secondo fonti mediche palestinesi, era invece morto di infarto.

L'episodio aveva suscitato clamore negli Stati Uniti, in quanto Assad deteneva anche la cittadinanza americana, ed il Dipartimento di Stato aveva chiesto spiegazioni ad Israele.

