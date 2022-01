Visita 'storica' del presidente Israele Herzog negli Emirati

(ANSA) - TEL AVIV, 30 GEN - Il presidente israeliano Isaac Herzog e la first lady Michal Herzog sono partiti questa mattina per gli Emirati Arabi per una visita definita "storica" su invito del principe reale Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Herzog visiterà Abu Dhabi e avrà incontri ufficiali con i leader del Paese del Golfo che ha allacciato relazioni con Israele in base agli Accordi di Abramo. "Porto con me - ha detto Herzog - un messaggio di pace per l'intera regione e i suoi popoli". (ANSA).