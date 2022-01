Moon, più forte cooperazione strategica tra Sud Corea-Eau

(ANSA) - DUBAI, 16 GEN - La cooperazione strategica tra Eau e Corea del Sud è sempre più forte, è questo il messaggio del presidente sud coreano Moon tenuto nella giornata che Expo dedica alla nazione asiatica.

Parlando nella piazza di Al Wals centro di Expo, il presidente sud coreano Moon Jae-in ha detto: "Dubai sta realizzando le speranze per un futuro sostenibile. Il padiglione è stato costruito con una tecnologia eco-compatibile e mostra come saranno le città intelligenti del futuro". Poi ha continuato il suo discorso, tenuto in coreano, parlando dei successi in campo tecnologico e dell'innovazione, raggiunti dal suo Paese.

"L'Ict è un motore per la crescita che ha reso la Corea la dodicesima potenza economica più grande del mondo. Puoi vedere il futuro visitando il padiglione della Korea. E lo facciamo senza lasciare indietro nessuno", ha detto.

Il presidente Moon ha poi ricordato un evento sulle eccellenze coreane che si terrà fra tre giorni, dove verranno mostrate le innovazioni del paese nel campo della sostenibilità e per il futuro".

Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, Ministro per la Tolleranza e la Coesistenza degli Emirati Arabi Uniti, aveva accolto il presidente della Sud Corea, ricordando che il Padiglione è stato costruito in un ambiente che mostra come deve essere il futuro della mobilità, e ha ricordato la lunga storia di amicizia fra i due paesi. "EAU è stato il primo paese a creare una relazione strategica con la Sud Corea. Una delle nazione più tecnologiche che tanto può offrire al mondo", ha detto.

In mattinata era circolata sulla stampa coreana la notizia di un accordo tra la Corea del Sud e gli Emirati Arabi Uniti per vendere missili terra-aria a medio raggio prodotti da Seul, a seguito di un incontro bilaterale tra il presidente sud coreano Moon e il primo ministro degli Emirati Arabi Uniti, lo sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum a Dubai. (ANSA).